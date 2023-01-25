Yüreğir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Millet Bahçesi'nde hizmete sunulan "Ters Ev", fotoğraf tutkunları başta olmak üzere özellikle çocuklar ve gençlerden büyük ilgi görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, açıldığı günden bu yana "Ters Ev"i 100 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Kocaispir, özellikle yarıyıl tatilinde öğrencileri farklı bir deneyim yaşamaları için "Ters Ev"e beklediklerini dile getirdi.

"Ters Ev" haftanın her günü 09.00-18.00 saatlerinde gezilebiliyor.