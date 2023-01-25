Saat 06.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi’ndeki bir restoranın depo kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, depoda bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.