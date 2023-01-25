Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 13:44Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bağcılar’da restoran deposunda yangın: 1 ölü
[Fotograf: DHA]
İstanbul Bağcılar’da bir restoranın deposunda yangın çıktı, bir kişi hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Saat 06.00 sıralarında Sancaktepe Mahallesi’ndeki bir restoranın depo kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, depoda bir kişinin cansız bedeni bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.
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