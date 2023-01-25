Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizleri neticesinde, İran'dan gelen bir yolcu "şüpheli" değerlendirilerek takibe alındı.

Yolcunun taşıdığı gitar çantası x-ray taramasından geçirildiğinde sıra dışı yoğunluk gözlendi. Uyuşturucu madde tespit cihazıyla yapılan analizde, söz konusu maddenin "metamfetamin" olduğu anlaşıldı. Ele geçirilen 2,5 kilogram ağırlığındaki uyuşturucuya el konuldu.

Gümrük muhafaza ekipleri, diğer operasyonda, "riskli" olarak değerlendirdiği bir kargo gönderisini açarak detaylı arama gerçekleştirdi.

Kargonun içindeki giysilerin arasında bulunan terliklerin tabanında dikiş farklılığı olduğu fark edildi. Dikişlerin sökülmesiyle, terliklerin taban kısmına zulalanmış haplar bulundu. Toplamda 500 gram ağırlığındaki hapların "captagon" olduğu belirlendi.