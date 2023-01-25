Navigasyon uygulamaları, bizi adres ve yol sorma zahmetinden kurtarsa da onlara koşulsuz güvenmek, sürücüleri zor durumda bırakabiliyor.

Navigasyonun yönlendirmesi sebebiyle kaza yapan sürücüler her geçen gün artıyor.

Bunun yanı sıra uygulamalar, yakın zamana kadar sessiz, kendi halinde olan bazı sokakları cadde yoğunluğuna dönüştürmüş durumda.

O yollardan biri, İstanbul Üsküdar'daki Eski Keresteciler Sokağı... Normal şartlar altında sahil yolunu kullanması gereken araçları, navigasyon uygulamaları bu sokağa yönlendiriyor.

Bir diğer mağduriyet noktası ise Kadıköy'deki Caddebostan İskele sokak. Bağdat Caddesi'n çıkış için Profesör Doktor Hulusi Behçet caddesini kullanması gereken sürücüler, yine aynı sebeple burada yoğunluk oluşturuyor.

Üstelik, trafik yoğunluğu sebebiyle navigasyon uygulamalarının ara sokaklara yönlendirmesi çoğunlukla zaman tasarrufu da sağlamıyor.

Bu durumdan hem sürücüler, hem de caddeye dönüşen bu sokakların sakinleri rahatsız oluyor.

Haber: Yavuzhan Caner

Kamera: Fatih Özdemir