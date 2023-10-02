Muğla'da iki haftada 1252 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 15-30 Eylül tarihleri arasında şüpheli araç ve kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Menteşe, Datça, Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ekipler, 1252 düzensiz göçmeni yakalarken, insan kaçakçılığı iddiasıyla 24 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.