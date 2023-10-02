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Türkiye
AA 02.10.2023 13:45

Muğla'da iki haftada 1252 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla ve ilçelerinde 15-30 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 1252 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı iddiasıyla 24 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da iki haftada 1252 düzensiz göçmen yakalandı
[AA (Arşiv)]

İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 15-30 Eylül tarihleri arasında şüpheli araç ve kişilere yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Menteşe, Datça, Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Ekipler, 1252 düzensiz göçmeni yakalarken, insan kaçakçılığı iddiasıyla 24 şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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