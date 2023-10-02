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Türkiye
AA 02.10.2023 13:30

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 39 tutuklama

Ankara'da son bir haftada narkotik birimlerince düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 482 şüpheliden 39'u tutuklandı.

Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 39 tutuklama
[Fotograf: TRT Haber]

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda bir haftada 482 zanlı yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Operasyonlarda, 6 kilo 420 gram esrar, 425 gram eroin, 1761 gram kokain, 4 kilo 504 gram sentetik uyuşturucu, 46 bin 132 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 96 tabanca fişeği, 5 şarjör, 7 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 258 bin 520 lira ele geçirildi.

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