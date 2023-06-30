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Türkiye
AA 30.06.2023 02:37

Muğla'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Muğla'da iki aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Sefa K. idaresindekiotomobil, Karaçulha Mahallesi Fethiye-Antalya kara yolunda aynı istikamette giden Kemal Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan ve yol ortasındaki aydınlatma direğini deviren Kemal Ş'nin kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek durabildi.

Sürücülerin yara almadığı kazada otomobilde bulunan Alime A. Hilal Umay A. Nesibe Ş. Mehmet Efe A. Emir Efe A. ile Raziye Gizem Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere ulaştırılarak tedavi altına alındı.

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