Haber Giriş: 24 Ocak 2021 Pazar 13:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da deniz suyu 40 metre çekildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Akyaka Sahili'nde deniz suyu yaklaşık 40 metre çekildi.
"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suların çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı fotoğraf çektirdi.
Mevsimin belli dönemlerinde deniz suyu 3 ila 50 metreye kadar çekiliyor. Çekilme, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanıyor.
[Fotoğraf: AA]
Balıkçılar da her yıl aralık ve ocak aylarında şahit oldukları çekilmenin gel-gitten kaynaklandığını anlattı.
Akyaka Sahili'nde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları drone ile görüntülendi.
[Fotoğraf: AA]
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