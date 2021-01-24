"Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde sahile gidenler, suların çekildiği kumsalda yürüyüş yaptı fotoğraf çektirdi.

Mevsimin belli dönemlerinde deniz suyu 3 ila 50 metreye kadar çekiliyor. Çekilme, bölgenin hava durumu ve rüzgardan kaynaklanıyor.

[Fotoğraf: AA]

Balıkçılar da her yıl aralık ve ocak aylarında şahit oldukları çekilmenin gel-gitten kaynaklandığını anlattı.

Akyaka Sahili'nde suyun çekildiği alan ve oluşan kum adacıkları drone ile görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]