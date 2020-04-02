Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da çocuklara Hacivat ve Karagöz'lü COVID-19 eğitimi
[Fotoğraf: AA]
Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü'nce, uzaktan eğitim faaliyetlerine destek sağlamak ve yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı çocukları bilinçlendirmek amacıyla Hacivat ve Karagöz oyunu videosu hazırlandı.
"Okul Evimde" adı altında hazırlanan portalda yayınlanmaya başlanan "Hacivat ve Karagöz Evimde" isimli 6 dakikalık gölge oyunu videosu müdürlüğün sosyal hesaplarında ve web sitesinden yayınlandı.
Videoda COVID-19 tedbirleri, sosyal mesafe kuralları, kişisel sağlık ve bakım konularına işaret ediliyor.
Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Hacivat ve Karagöz gibi kültürel bir değeri hatırlattıkları video sayesinde çocuklara, uzaktan eğitim derslerini takip etmenin önemini de eğlenceli bir şekilde anlattıklarını söyledi.
Etiketler: koronavirüs Hacivat-Karagöz çocuklara eğitimSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 23:08
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