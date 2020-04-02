Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da bin 350 kaçak maske ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Sultangazi’de, Sağlık Bakanlığı'ndan izinsiz maske üreten bir iş yerine polis ve zabıta ekiplerince baskın düzenlendi. Bin 350 adet sahte maske ele geçirildi.
Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Zabıta ekiplerinin de katıldığı baskında bin 350 adet satışa hazır maske, 22 top rulo halinde maske kumaşı, bin 200 adet maske kutusu ele geçirildi.
İşletme sahibi hakkında yasal işlem yapılırken, kayıt dışı faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi.
Etiketler: operasyon koronavirüs kaçak maskeSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 17:23
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