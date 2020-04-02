Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine baskın düzenledi. Zabıta ekiplerinin de katıldığı baskında bin 350 adet satışa hazır maske, 22 top rulo halinde maske kumaşı, bin 200 adet maske kutusu ele geçirildi.

İşletme sahibi hakkında yasal işlem yapılırken, kayıt dışı faaliyet gösteren iş yeri mühürlendi.