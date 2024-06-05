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Türkiye
DHA 05.06.2024 17:18

Muğla'da çıkan orman yangınının sebebi sigara izmariti

Muğla'nın Milas ilçesinde 2 hektarlık orman alanın zarar gördüğü yangının, yol kenarından atılan sigara izmaritinden çıktığı belirlendi.

Muğla'da çıkan orman yangınının sebebi sigara izmariti

Milas'ın Alaçamlar Mahallesi'ndeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 uçak ve 4 helikopter ile havadan, 45 arazöz, su tankerleri ve çok sayıda personelle karadan müdahale edildi.

1 saatte 2 hektarlık alan yandı

Alevler, 1 saatte söndürülürken, 2 hektarlık alan küle döndü. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

Bölgede çalışma yapan jandarma ekipleri, yangının yol kenarından ormana atılan sigara izmaritinden çıktığını belirledi. Ekipler, izmarit atanı bulmak için çalışma başlattı.

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