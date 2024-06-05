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Türkiye
İHA 05.06.2024 16:40

Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı halının içinde yakalandı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde yapılan baskında yapılan uyuşturucu satıcısı kendini halı içine sakladı. Emniyet ekipleri dikkati sonucu şüpheli yakalandı.

Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı halının içinde yakalandı
[Fotograf: İHA]

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında O. C. isimli şahsın ikametine baskın yapıldı.

O.C.’nin ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 2 adet tabanca parçası, 4 adet Lyrica uyuşturucu sentetik ecza hap, 2 adet bıçak ve 7 adet av tüfeği dolu av fişeği ele geçirildi.

Arama esnasında şahsın ikamette olmadığı, çevrede yapılan araştırmada ikametin yan tarafındaki binanın çatı kısmında halı içerisine kendisini gizlemiş vaziyette yakalandı.

Yakalanan O.C. hakkından işlem başlatıldı.

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Balıkesir Uyuşturucu
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