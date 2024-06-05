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Türkiye
AA 05.06.2024 16:16

Aydın'da iki kez başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde başıboş köpeklerin saldırması sonrası hastaneye giderek kuduz aşısı olan, köpeklerin yeniden saldırmasıyla bisikletten düşerek başından ağır yaralanan 74 yaşındaki Halil Özsağoğlu, hayati tehlikeyi atlattı.

Aydın'da iki kez başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü

Halil Özsağoğlu'na, 25 Mayıs akşamı yatsı namazından çıkarak evine yürüdüğü sırada Zafer Mahallesi Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı'nda başıboş köpekler saldırdı.

Aynı caddede ikinci saldırı

Bacağından ısırılan Özsağoğlu, 26 Mayıs sabahı Nazilli Devlet Hastanesine giderek kuduz aşısı oldu. Aynı gün bisikletle aynı caddeden geçen Özsağoğlu'na başıboş köpekler tekrar saldırdı.

Köpeklerden kaçmak isterken kontrolden çıkan bisikletten düşen Özsağoğlu, başını zemine çarparak ağır yaralandı.

Aydın'da iki kez başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kişi ölümden döndü

"Ben bu olayı yaşadım, başkaları yaşamasın"

Ambulansla hastaneye götürülen ve yoğun bakıma alınarak entübe edilen Özsağoğlu, 5 günlük yoğun bakım sürecinin ardından normal servise alındı.

Yarın taburcu edilmesi beklenen Özsağoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada başından geçen olayı anlattı.

Bisikletten düştüğü saldırıyı hatırlamadığını, geçici hafıza kaybı yaşadığını aktaran Özsağoğlu, başı ve gözünde şiddetli ağrı ve ses tellerinde kısılma olduğunu söyledi.

Özsağoğlu, vücudundaki birçok yerin hala ağrıdığını belirterek, "Ben bu olayı yaşadım başkaları yaşamasın." dedi.

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