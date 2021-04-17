Datça açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, dün gece saatlerindei hareket halindeki bir yelkenli tekneyi durdurup, içerisinde arama yaptı.

Teknedeki kamarada, 114 sığınmacı ile iki organizatör şüphelisi yakalandı.

[Fotoğraf: DHA]

Sahil Güvenlik ekiplerince Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit çalışmalarının ardından, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan iki organizatör şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.