Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 02:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Muğla'da bir teknede 114 sığınmacı yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 114 sığınmacı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi de gözaltına alındı.
Datça açıklarında devriye gezen Sahil Güvenlik ekipleri, dün gece saatlerindei hareket halindeki bir yelkenli tekneyi durdurup, içerisinde arama yaptı.
Teknedeki kamarada, 114 sığınmacı ile iki organizatör şüphelisi yakalandı.
[Fotoğraf: DHA]
Sahil Güvenlik ekiplerince Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenler, kimlik tespit çalışmalarının ardından, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan iki organizatör şüphelisi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahil Güvenlik Yunanistan Kimlik
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