Hayvan çiftliğine 'kumar' operasyonu: 62 kişiye 109 bin lira ceza
İzmir'in Menemen ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir hayvan çiftliğine yaptığı kumar operasyonunda 62 kişi suçüstü yakalandı. 62 kişiye toplamda 109 bin 308 lira para cezası kesildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günerli Mahallesi'nde önceden hayvan çiftliği olarak kullanılan bir mekanda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Kumar oynadıkları sırada suçüstü yakalanan 62 kişiye, 'Kumar oynama' ve 'Emre aykırı davranış' suçundan toplamda 109 bin 308 lira idari para cezası kesilirken, 2 kişiye 'Kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem yapıldı.
Çatıya "erkete" koymuşlar
Öte yandan, hayvan çiftliğini kumarhaneye döndüren şüphelilerin çatıya 3 gözcü koyduğu öğrenildi.
Gözcülerin, tedbirli bir şekilde yaklaşan jandarma ekiplerini fark etmemesi sonucu operasyon başarı ile sonuçlandı.
Suçüstü yakalandıktan sonra para cezası kesilen 62 kişi kontrollü bir şekilde serbest bırakılırken, bazı kişiler gözcülerin jandarmayı fark etmemesine sitemde bulundu.
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