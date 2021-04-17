İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Günerli Mahallesi'nde önceden hayvan çiftliği olarak kullanılan bir mekanda kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kumar oynadıkları sırada suçüstü yakalanan 62 kişiye, 'Kumar oynama' ve 'Emre aykırı davranış' suçundan toplamda 109 bin 308 lira idari para cezası kesilirken, 2 kişiye 'Kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem yapıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Çatıya "erkete" koymuşlar

Öte yandan, hayvan çiftliğini kumarhaneye döndüren şüphelilerin çatıya 3 gözcü koyduğu öğrenildi.

Gözcülerin, tedbirli bir şekilde yaklaşan jandarma ekiplerini fark etmemesi sonucu operasyon başarı ile sonuçlandı.

[Fotoğraf: DHA]

Suçüstü yakalandıktan sonra para cezası kesilen 62 kişi kontrollü bir şekilde serbest bırakılırken, bazı kişiler gözcülerin jandarmayı fark etmemesine sitemde bulundu.