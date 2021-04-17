Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 01:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tedbirleri ihlal edip kumar oynayanlara 66 bin 150 lira para cezası
[Fotoğraf: Arşiv]
Sakarya’nın Karasu ilçesinde koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kumar oynayan 21 kişiye 66 bin 150 lira para cezası verildi.
Polis ekipleri, Kabakoz Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulanan boş bir dükkan ile İstanbul Caddesi'nde boş arazide bulunan barakada kumar oynandığının belirlenmesi üzerine harekete geçti.
Denetimlerde, 21 kişiye COVID-19 tedbirlerine uymayarak kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 66 bin 150 lira para cezası verildi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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