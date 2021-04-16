Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 23:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düşen sunta yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldular
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da, kamyonun kasa kapağının kendiliğinden açılmasıyla yola sunta yığını düştü. 2 kişinin sunta yığınının altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Dün akşam saatlerinde yaşanan olay, Altındağ ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi.
Sunta yüklü kamyon, bir deponun önünde durdu. Durduktan birkaç saniye sonrasında kamyonun kapağının kendiliğinden açılması ile araçta yüklü suntalar yola kaydı.
2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu
Bu sırada yolda bulunan 2 kişi, üzerlerine doğru kayan sunta yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Olay yol kenarında bulunan bir mağazanın güvenlik kamerası kaydına yansıdı.
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