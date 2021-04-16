Dün akşam saatlerinde yaşanan olay, Altındağ ilçesi Mobilyacılar Sitesi'nde meydana geldi.

Sunta yüklü kamyon, bir deponun önünde durdu. Durduktan birkaç saniye sonrasında kamyonun kapağının kendiliğinden açılması ile araçta yüklü suntalar yola kaydı.

2 kişi ezilmekten son anda kurtuldu

Bu sırada yolda bulunan 2 kişi, üzerlerine doğru kayan sunta yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay yol kenarında bulunan bir mağazanın güvenlik kamerası kaydına yansıdı.