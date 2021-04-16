Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 23:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mersin'de 3,9 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: Arşiv]
AFAD'ın verilerine göre Mersin'in Mut ilçesi merkezli 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD depremi sosyal medya hesabından duyurdu.
Saat 22.26'da meydana gelen deprem, yerin 15,28 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 16, 2021
Büyüklük : 3.9 (Mw)
Yer : Mut (Mersin)
Tarih-Saat : 16.04.2021, 22:26:14 TSİ
Enlem : 36.7971 N
Boylam : 33.4080 E
Derinlik : 15.28 km
Detay : https://t.co/hNAICbAVmE@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem
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