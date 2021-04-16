Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 21:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Ardahan'da merkeze bağlı Yukarı Kurdoğlu köyünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İl Hıfzıssıhha Kurulu, vaka artışı ve temaslı kişilerin fazla olması nedeniyle Yukarı Kurdoğlu köyünde, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla 10 gün karantina uygulanmasına karar verdi.
Kararın ardından jandarma ekiplerince giriş ve çıkışların kapatıldığı köyde, karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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