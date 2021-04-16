Haber Giriş: 16 Nisan 2021 Cuma 21:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tarihi bina alevlere teslim oldu
Bursa'da antika eserlerle dolu kafe olarak işletilen tarihi binada yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çabası ile söndürüldü.
Tuzpazarı Mahallesi Abdal Caddesi'ndeki 3 katlı binada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Murat S'ye ait antika eserlerle dolu kafedeki yangın, ekiplerin çalışmaları neticesinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları, devam ediyor.
Kafenin kundaklama neticesinde yandığı iddiası üzerine, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: İtfaiye Kültürel Miras Tarihi Eser Yangın
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