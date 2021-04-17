Mobil Bina Analiz ve Test Laboratuvar Aracı (MOLAB), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca tasarlandı.

Dünyanın ilk mobil laboratuvar aracı olan MOLAB, afet alanlarında riskli binaların tespiti için kullanılıyor.

İlk defa Elazığ depreminde kullanıldı

Ekipler, afet alanlarındaki riskli binalardan numuneler alıyor. O numuneler mobil laboratuvar aracında inceleniyor. Yapılan incelemenin ardından binanın riskli olup olmadığına ve yıkılıp yıkılmayacağına karar veriliyor.

İlk kez Elazığ depreminde sahaya çıkan araç şimdi de Ankara'da temeli kaydığı için çökme riski yaşayan Açelya Apartmanı'nın olduğu bölgede görevde.

Günler süren testler MOLAB ile 2 saatte yapılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hasar Tespit Daire Başkanı Tuğrul Sezdirmez, MOLAB ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Sahada mevcut binaların beton dayanımları, donatı tespitleri, zemin durumları heyelan vs. gibi testleri yapabilecek kapasiteye sahip bir araçtır. Elazığ depremi öncesi tasarladığımız bir araç. Binadan aldığınız numuneleri laboratuvara götürüyorsunuz bekletme vs. bunların test süreçleri uzun zamanlar alıyordu. Bu araçla birlikte anında binanın bulunduğu ortama araç geliyor. Hızlı bir şekilde ortalama 2 ila 4 saat içinde bütün testleri yapılarak karar veriliyor."

Binaların hareketlerini anlık olarak izliyor

Cihazlar anlık olarak binaların hareketini de izliyor. Binalarda herhangi bir yer değişimi olduğunda cihazın başındaki sorumlu kişiye bilgi veriliyor.

Mobil Laboratuvar Cihazları, sahada yapılan çalışmaların seyrini belirliyor.