Yarış motosikleti kontrolden çıktı, bariyerlere çarptı: 2 ölü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkan yarış motosikleti demir refüje çarptı. Kazada, sürücü Ömer Karaarslan ile arkasındaki Yusuf Özden hayatını kaybetti.
Marmaris-Menteşe kara yolu Karadere mevkiinde, Ömer Karaaslan'ın kullandığı yarış motosikleti, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarptı.
Sürücü Karaarslan ile arkasındaki arkadaşı Yusuf Özden, çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırladı.
Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi.
Yol bir süre trafiğe kapatıldı
Olay yerine giden polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede Yusuf Özden'in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Ağır yaralı Ömer Karaarslan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yol ise temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Sürücü ve arkadaşının kask taktığı ve üzerlerinde motosiklet için özel donanımlı elbiseleri bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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