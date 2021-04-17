Marmaris-Menteşe kara yolu Karadere mevkiinde, Ömer Karaaslan'ın kullandığı yarış motosikleti, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle bariyerlere çarptı.

Sürücü Karaarslan ile arkasındaki arkadaşı Yusuf Özden, çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırladı.

Kazayı gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Yol bir süre trafiğe kapatıldı

Olay yerine giden polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları incelemede Yusuf Özden'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ağır yaralı Ömer Karaarslan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yol ise temizlendikten sonra trafiğe açıldı. Sürücü ve arkadaşının kask taktığı ve üzerlerinde motosiklet için özel donanımlı elbiseleri bulunduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.