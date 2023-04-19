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Türkiye
AA, İHA 19.04.2023 17:09

Muğla’da bayram yoğunluğu: Yollarda araç kuyrukları oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ramazan Bayramı öncesinde trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı. 24 saatte 15 bin aracın giriş yaptığı kentte uzun araç kuyrukları oluştu.

Bayramlarda 1 milyon turisti ağırlayan Bodrum'da, bu yıl da Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramı ilçede geçirmek isteyenler zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kıbrıs Şehitler Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve kent merkezinde araç yoğunluğu oldu.

Bodrum Devlet Hastanesi Kavşağı'nda başlayan araç kuyruğunun Konacık Kavşağı'na kadar yaklaştığı görüldü.

Sürücülerin trafikten çıkmak için ara arterleri kullanmaya çalıştıkları gözlendi.

24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

Bayram nedeniyle güvenlik güçleri üst düzey önlem aldı. İlçeye giren araç sayısı ise  24 saat içerisinde 15 bine ulaştı.

Sezon öncesine denk gelen bayram esnafa da can suyu oldu. 

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