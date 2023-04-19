Muğla’da bayram yoğunluğu: Yollarda araç kuyrukları oluştu

Bayramlarda 1 milyon turisti ağırlayan Bodrum'da, bu yıl da Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Bayramı ilçede geçirmek isteyenler zaman zaman uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kıbrıs Şehitler Caddesi, Konacık Atatürk Bulvarı ve kent merkezinde araç yoğunluğu oldu.

Bodrum Devlet Hastanesi Kavşağı'nda başlayan araç kuyruğunun Konacık Kavşağı'na kadar yaklaştığı görüldü.

Sürücülerin trafikten çıkmak için ara arterleri kullanmaya çalıştıkları gözlendi.

24 saatte 15 bin araç giriş yaptı

Bayram nedeniyle güvenlik güçleri üst düzey önlem aldı. İlçeye giren araç sayısı ise 24 saat içerisinde 15 bine ulaştı.

Sezon öncesine denk gelen bayram esnafa da can suyu oldu.