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Muğla'da ambulansla hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ambulansla hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 3'ü Rus uyruklu 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Fethiye ilçesindeki özel bir hastaneye ait Hakan Ö. idaresindeki ambulans, Baha Şıkman Caddesi'ndeki trafik ışıklarında, Mehmet K. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi.
Kazada ambulans sürücüsü ile araçtaki bir sağlık personeli, Rus turistler Igor Shipov, Zhanna Cheredilina, Kirill Shipov ile diğer araçtaki Saliha Koşal yaralandı.
Kaza yerine çağrılan başka ambulanslara ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Etiketler: Muğla ambulans kazasıSon Güncelleme: 2 Ekim 2020 Cuma 00:47
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