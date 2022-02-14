Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 62 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ve Dalaman ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 62 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Marmaris'te 43, Dalaman'da 19 olmak üzere farklı zamanlarda can salları ve lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 62 yabancı uyrukluyu sahil güvenlik botuna aldı.
1 kişi gözaltına alındı
Kurtarılan ve yakalanan 62 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Marmaris'teki lastik botların birinde bulunan ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Yunanistan
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