Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 20:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla açıklarında lastik bottaki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla Sahil Güvenlik Yunanistan
Son Haberler
- 21:41
- 21:34
- 21:48
- 21:32
- 21:27
Sıradaki Haber
Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonu: 1 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz