Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde haber alınamayan bir kişinin sahte alkol kullanması sonucu evinde ölü olarak bulunmasının ardından 2 kişinin daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genişletilen soruşturmada sahte içki sattığı ileri sürülen Muzaffer G. gözaltına alınmıştı.

3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı "kasten birden fazla adam öldürmek" suçundan tutuklandı.