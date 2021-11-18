Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 19:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da sahte içki operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da 3 kişinin sahte içkiden ölümüyle ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde haber alınamayan bir kişinin sahte alkol kullanması sonucu evinde ölü olarak bulunmasının ardından 2 kişinin daha sahte içki nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince genişletilen soruşturmada sahte içki sattığı ileri sürülen Muzaffer G. gözaltına alınmıştı.
3 kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan zanlı "kasten birden fazla adam öldürmek" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Afyonkarahisar Sahte Alkol Sahte İçki
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