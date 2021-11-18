Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 18:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da trafik kazası: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Adıyaman’nın Gölbaşı ilçesinde Kamber Mavi yönetimindeki kamyonet, Gölbaşı - Kahramanmaraş kara yolunda Emre Atmaca idaresindeki hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada sürücü Atmaca'nın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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