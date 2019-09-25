Türkiye
Muğla'da 31 düzensiz göçmen yakalandı25 Eylül 2019 Çarşamba 20:51 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 20:53
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlanan 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı Mobil Radar Timi ekipleri, yasa dışı geçişleri önleme faaliyetleri kapsamında, Datça'da operasyon düzenledi.
Kalemlik burnu mevkisinde, Suriye ve Filistin uyruklu 31 düzensiz göçmen, denize açılmadan yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: AA
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