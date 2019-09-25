49 kilo 100 gramlık karpuzuyla üretici Adil Aydın, yarımada birinci seçilirken, 47 kilo 800 gramlık karpuzuyla Hamit Atlı 2'inci, 44 kilo 400 gramlık karpuzuyla Mehmet Atlı ise 3'üncü oldu.

Programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hasan Basri Güzeloğlu, festivalli düzenlemedeki amaçlarının Diyarbakır kültürünü tüm dünyaya tanıtmak olduğunu söyledi.

Bu çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Vali Güzeloğlu, "Dünyada sadece Diyarbakır'da yetişen ve ünü Diyarbakır'ı aşarak dünyalara ulaşan karpuz, şüphesiz kentin birçok güzel yanı gibi gerçekten de tanıtılmaya tadılmaya değer bir değer var. Burada amacımız 10 bin yıllık bir insanlık tarihine şahitlik eden Diyarbakır'ı tüm boyutları ve değerleriyle önce ülkemize sonra dünyaya tanıtmak. Diyarbakır kendisi bir dünya markasıdır." dedi.

Kaynak: DHA