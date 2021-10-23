Haber Giriş: 23 Ekim 2021 Cumartesi 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 27 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde bindikleri lastik bot patlayınca karaya çıkan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Faralya Mahallesi'ndeki Aktaş Plajı'nda bir grup yabancı görenler, durumu jandarma ekiplerine ihbar etti.
Bölgeye hareket eden ekipler, 27 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bindikleri lastik botun patlaması nedeniyle karaya çıktıkları belirlenen düzensiz göçmenler, Ölüdeniz Karakol Komutanlığına getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Muğla
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