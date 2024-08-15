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Türkiye
AA 15.08.2024 08:17

Muğla'da 114 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Muğla açıklarındaki 114 düzensiz göçmeni kurtardı. Ekipler tarafından tespit edilen lastik bottaki 16 göçmen de yakalandı.

Muğla'da 114 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ortaca ve Marmaris ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 6 can salı içerisinde, aralarında çocukların da olduğu 101 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Bodrum açıklarında motor arızası yaparak sürüklenip yardım talebinde bulunan 13 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Ayrıca Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından tespit edilen lastik bottaki 1'i çocuk 16 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik botta, göçmen kaçakçısı şüphelisi olduğu tespit edilen 1 kişi de yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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