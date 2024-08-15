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Türkiye
TRT Haber 15.08.2024 07:55

4 ilde suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

Adana merkezli 4 ilde jandarma tarafından “KUYU-17” operasyonları düzenlendi. Elebaşılığını Ahmet Kurt’un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

4 ilde suç örgütü operasyonu: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adana merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Ahmet Kurt'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirtti.

Operasyon kapsamında Kurt'un da arasında olduğu 15 şüphelinin yakalandığı bilgisini veren Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Şafak sökerken de gün batarken de operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Şüphelilerin, "nitelikli yağma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "silahla tehdit" ve "6136 sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarını örgütlü olarak işlediklerinin tespit edildiğini aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şüphelilerin, kurdukları sözde mahkemelerde mağdurlara ceza vererek taşınır/taşınmaz mallarına el koydukları, tehdit, cebir, şiddet ve şantaj ile el koydukları malları başkasının üzerine zorla geçirdikleri ve bundan komisyon aldıkları belirlendi. Operasyonlar sonucu av tüfekleri, çok sayıda alacak verecek defteri, mağdurlarla yapılan satış anlaşmaları ve mağdurların haklarından feragat ettiğine dair zorla doldurtulmuş dilekçeler ele geçirildi. Adana Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

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