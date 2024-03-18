Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.03.2024 14:40

Muğla merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Muğla merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu: 6 zanlı tutuklandı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 11 ay süren takip sonucu Marmaris'in Çamlı Mahallesi'nde vatandaşların arazilerini tehdit ve şantaj yöntemiyle üzerlerine geçirip üçüncü kişilere satan bir örgütün tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Muğla, Antalya ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada, tabanca, 3 şarjör, 184 tabanca fişeği, samuray kılıcı, bir miktar uyuşturucu, uyuşturucu kullanma ve öğütme aparatı, çok sayıda senet, satış sözleşmesi ve tapu evrakları, 23 cep telefonu, 5 hard disk, 9 bilgisayar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Muğla
Sıradaki Haber
Trabzon'da yol çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
Fransa, Rusya'daki seçimlerin "geçici işgal altındaki" Ukrayna topraklarında da yapılmasını kınadı
15:18
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 450 adet sentetik ecza ile 1 tabanca ele geçirildi
15:12
BM: Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya
15:12
Motosiklet ile bisikleti çekti: O anlar kamerada
15:00
TUA ve Gezeravcı'dan "Çanakkale Zaferi" paylaşımı
14:51
İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'li Senatör Schumer'in sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi
Yamaç paraşütü tutkunlarının gözde adresi Kırantepe'de gökyüzü şenlendi
Yamaç paraşütü tutkunlarının gözde adresi Kırantepe'de gökyüzü şenlendi
FOTO FOKUS
Motosiklet ile bisikleti çekti: O anlar kamerada
Motosiklet ile bisikleti çekti: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ