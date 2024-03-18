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Türkiye
TRT Haber 18.03.2024 13:58

Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Türkiye'den Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu hudut birliklerince yakalandı.

Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Terörle mücadele, hudutlarda da sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

 

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