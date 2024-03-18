Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Terörle mücadele, hudutlarda da sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.



Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/hQ4h602NnC