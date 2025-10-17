Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
AA 17.10.2025 10:35

Motosikletiyle "teker yakan" sürücüye 6 bin 498 lira ceza kesildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosikletiyle "teker yakan" (durduğu yerde patinaj yaptırmak) sürücüye 6 bin 498 lira para cezası uygulandı.

Çarşamba Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sürücünün motosikletiyle "teker yaktığı" anların bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, tespit ettikleri motosiklet sürücüsüne "Trafik güvenliği ve düzeniyle ilgili kurallara uymamak", "Kara yolu yapısını üzerine yazı yazarak, çizerek veya başka şekillerde bozmak" ve "Araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddelerinden toplam 6 bin 498 lira para cezası kesti.

Emniyetten yapılan açıklamada, trafik kurallarını hiçe sayan bu tür davranışlara karşı denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

