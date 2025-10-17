Parçalı Bulutlu 15.3ºC Ankara
AA 17.10.2025 10:27

Sıfır Atık'ta hedef daha yaşanabilir bir gelecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025- 2035 yıllarını kapsayan 'Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı’nı açıkladı. Bu kapsamda Sıfır Atık yönetim sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecek.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

"Sıfır Atık prensibine odaklanan, kaynaklarını koruyan, atıklarını dönüştüren, daha yaşanabilir bir gelecek hedefiyle ülkemizin kısa, orta ve uzun vadede hayata geçireceği 2025 - 2035 Ulusal Atık Yönetimi Stratejisi ve Planı’nı hazırladık” dedi.

Plan kapsamında Sıfır Atık yönetim sisteminin ülke genelinde yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilecek.

 

2028 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanan orta vadeli eylem planı kapsamında düzensiz döküm sahalarına atık kabulü sonlandırılacak.

2031 yılından itibaren ambalaj atıklarının yüzde 70 oranında kaynağında ayrı toplanarak geri kazanım tesislerine gönderimi sağlanacak.

Sıfır Atık Çevre Kirliliği
