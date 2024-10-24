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Türkiye
İHA 24.10.2024 07:55

Motosiklet vince çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Van'da bir motosiklet, yol aydınlatma direklerinde bakım çalışması yapan sepetli vince arkadan çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Motosiklet vince çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Kaza, gece 01.25 sularında İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Şehir Stadı'nın civarında meydana geldi.

Yol aydınlatma direklerinde bakım çalışması yapan sepetli vince arkadan motosikletin çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği'nden 3 araç sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sepetli vincin altında sıkışan 1 kişi, ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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