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Türkiye
AA 24.10.2024 07:49

Bursa'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bursa'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Yabancı uyruklu Visam E.E. idaresindeki motosiklet, Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Kırman'a çarptı.

Kazada Kırman ile Visam E.E. ve motosiklette bulunan yabancı uyruklu Amjad Zaitoun yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Amjad Zaitoun hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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