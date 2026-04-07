Açık 14ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 07.04.2026 10:53

Motosiklet hırsızlığı yapıp sosyal medyadan paylaşan zanlı tutuklandı

İstanbul'da, 5 farklı yerden motosiklet hırsızlığı yaptıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şüpheli tutuklandı.

Motosiklet hırsızlığı yapıp sosyal medyadan paylaşan zanlı tutuklandı
[Fotograf: DHA]

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu, Fatih ve Küçükçekmece'de 5 kişinin motosikletinin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Motosikletlerin aynı kişi tarafından çalındığını belirleyen ekipler, şüpheli A.H'nin eylemleri gerçekleştirdikten sonra sosyal medya hesabında, "icraatlara devam" yazılı video paylaştığını tespit etti.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.

Daha önce 38 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelinin motosiklet hırsızlığı yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da tespit edildi.

ETİKETLER
Hırsızlık İstanbul Motosiklet
Sıradaki Haber
Yolcusu bulunmayan otobüsün bagajından 53 düzensiz göçmen çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:12
Zincir bağlanmayan köpek sahibine 2,3 milyon tazminat kararı
12:11
Bakan Göktaş: Sosyal ağ sağlayıcılar, 15 yaş altı çocuklara hizmet sunmayacak
12:07
Şanlıurfa merkezli 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 36 gözaltı
12:06
KVKK Başkanı Bilir: Bireyler, kişisel verilerin öneminin farkına varmalı
12:05
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
12:13
Bahçeli: Terörsüz Türkiye'de hiçbir ihmal ve zafiyetin kabulü mümkün değildir
Bitlis'te "baharın müjdecisi" çiğdemler doğaya renk kattı
Bitlis'te "baharın müjdecisi" çiğdemler doğaya renk kattı
FOTO FOKUS
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
Artemis II mürettebatı "Dünya'dan katedilen en uzak mesafe" rekorunu kırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ