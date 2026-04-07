Motosiklet hırsızlığı yapıp sosyal medyadan paylaşan zanlı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Zeytinburnu, Fatih ve Küçükçekmece'de 5 kişinin motosikletinin çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.
Motosikletlerin aynı kişi tarafından çalındığını belirleyen ekipler, şüpheli A.H'nin eylemleri gerçekleştirdikten sonra sosyal medya hesabında, "icraatlara devam" yazılı video paylaştığını tespit etti.
Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile birlikte Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı.
Daha önce 38 suç kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Öte yandan, şüphelinin motosiklet hırsızlığı yaptığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da tespit edildi.