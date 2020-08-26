Haber Giriş: Kaynak: AA
Motorunda arıza çıkan arabalı vapur tahliye edildi
[Fotoğraf: DHA]
Sirkeci-Harem arasında sefer yapan arabalı vapur, motor arızası nedeniyle tahliye edildi.
Sirkeci'den hareket ettikten kısa süre sonra arabalı vapurda motor arızası meydana geldi. Vapur personelinin müdahale ettiği arıza nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.
Başka bir vapurun yardımıyla tekrar iskeleye yanaştırılan arabalı vapur tahliye edildi.
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