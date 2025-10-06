Açık 20ºC Ankara
İHA 06.10.2025 11:13

Mossad’a bilgi aktaran ajanlar adliyede

İsrail gizli servisi Mossad adına ajanlık faaliyetinde bulundukları iddiasıyla Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanan dedektif Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Mossad’a bilgi aktaran ajanlar adliyede

Edinilen bilgiye göre, İsrail’in Ortadoğu politikalarına muhalif Türkiye’deki Filistinli aktivistlere yönelik topladıkları bilgileri Mossad’a para karşılığı bilgi aktaran dedektif Serkan Çiçek (Muhammet Fatih Keleş) ve casusluk yapanlara bilgi satan avukat Tuğrulhan Dip, MİT tarafından takibe alınmış, her hareketleri adım adım izlenmişti.

MİT'in çalışmalarının tamamlanmasının ardından İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim Cuma günü, şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, zanlılar gözaltına alınmıştı.

MİT'in çalışmaları sonucunda, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek'in `İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi` mensubu Faysal Rasheed'la irtibatlı olduğu tespit edilmiş, Çiçek, Rasheed'in İsrail'in Ortadoğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetinde bulunduğu belirlenmişti.

Avukat Tuğrulhan Dip’in de casusluk yapanlara bilgi sattığı anlaşılırken, her iki ajan da MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla geçtiğimiz Cuma günü yakalanmıştı.

Sorgular tamamlandı

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü’nde 4 gündür devam eden sorguları tamamlandı.

Zanlılar polisteki işlemlerinin ardından bu sabah ilk olarak sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Zanlılar daha sonra soruşturmanın yürütüldüğü Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 

