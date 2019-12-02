Türkiye
Mobilya yüklü tırda 721,6 kilo uyuşturucu ele geçirildi02 Aralık 2019 Pazartesi 12:05 - Son Güncelleme 02 Aralık 2019 Pazartesi 12:07
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, mobilya yüklü tırda 721 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Kasım günü Merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda uyuşturucu operasyonu yaptı.
Operasyon kapsamında durdurulan mobilya yüklü tırda, narkotik köpeği 'Tunga' ile arama yapıldı. Aramada mobilyaların arasında gizlenmiş 67 paket halinde 721 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucunun değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi.
Tırda bulunan Rıdvan Y. ve Yılmaz Ç. gözaltına alındı. Şüpheliler sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA