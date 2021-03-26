Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 06:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Buca ilçesinde bulunan 3 katlı mobilya atölyesinde çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülürken, yangında maddi hasar meydana geldi.
Karabağlar Sanayi Sitesi 641 Sokak'taki 3 katlı mobilya atölyesinin ilk katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin yangını fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Binaya dayanmış halde bulunan kerestelerinde tutuşmasıyla yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangının çıktığı atölyede hasar meydana geldi.
Etiketler: Yangın
Son Haberler
- 06:21
- 06:21
- 05:51
- 04:59
- 04:16
Sıradaki Haber
D100 Karayolu'nda kaza: 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz