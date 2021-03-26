Karabağlar Sanayi Sitesi 641 Sokak'taki 3 katlı mobilya atölyesinin ilk katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede devriye görevinde bulunan polis ekiplerinin yangını fark etmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Binaya dayanmış halde bulunan kerestelerinde tutuşmasıyla yoğun duman oluştu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangının çıktığı atölyede hasar meydana geldi.