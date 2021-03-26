Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 03:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
D100 Karayolu'nda kaza: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Beylikdüzü D100 Karayolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil Haramidere metrobüs durağındaki üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ana yoldan yan yola geçti. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Beylikdüzü'nde D100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.
E.D., kullandığı otomobilin kontrolünü Haramidere metrobüs durağına geldiği sırada kaybederek, üst geçidin ayağına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ana yoldan yan yola savruldu. Kazada otomobilden yola fırlayan sürücü ve beraberindeki kadın yolcu M.P. yaralandı.
İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Otomobilin çekiciyle kaldırılması ve yolun temizlenmesi sonrası yol yeniden ulaşıma açılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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