İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 3 bin 177 iş yeri ve 16 bin 625 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 106, yasaklanan yerlerde sigara içen 28, sokağa çıkma yasağına uymayan 162, karantina tedbirlerine uymayan 3, sosyal mesafe kuralına uymayan 10 kişi ile salgın tedbirlerini ihlal eden 1 iş yerine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı.

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde de 997 aracın kontrolü sağlandı.

