Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 00:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta yüz yüze eğitime 1 gün ara
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yozgat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarının devam etmesi ve buzlanma riskine karşı il genelinde tüm okul ve kurslarda eğitime 26 Mart Cuma günü ara verildiğini, eğitimin uzaktan devam edeceğini duyurdu.
Polat, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağını belirtti.
Etiketler: Yüz Yüze Eğitim
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