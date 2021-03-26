Haber Giriş: 26 Mart 2021 Cuma 00:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasta taşıyan ambulans kaza yaptı
[Fotoğraf: AA]
Ümraniye'de hasta taşıyan ambulans kaza yaptı, kazada yaralanan olmadı. Hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.
İstanbul Ümraniye'de hasta taşıyan bir ambulans, Edip Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı kazada ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.
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