İstanbul Ümraniye'de hasta taşıyan bir ambulans, Edip Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimsenin yaralanmadığı kazada ambulansta bulunan hasta, başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.