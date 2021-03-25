Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 22:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Dereye uçan araçtaki 3 kişiyi halatlarla kurtardılar
Trabzon'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada can pazarı yaşandı. Otomobildeki 3 genç, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Ağrı’dan Trabzon’a gelen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadere’ye uçtu.
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve otomobilden çıkmayı başaran 3 genç, derenin ortasındaki kaya parçasının üzerinde mahsur kaldı.
Halatlarla kurtarıldılar
Kazayı gören vatandaşlar, gençler için seferber oldu. 3 kişi, vatandaşların yardımıyla bellerine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı.
Sağlık durumları iyi olan gençler, kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.
Etiketler: Trafik Kazası
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