Haber Giriş: 25 Mart 2021 Perşembe 22:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuyumcuyu soymaya çalışan şüpheliler 2 kişiyi yaraladı
Bahçelievler'de kuyumcu dükkanında soygun girişiminde bulunan şüpheliler, 2 kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçtı. Çalışanların soygunculara direnmesi kameraya yansıdı.
İstanbul Bahçelievler Mahallesi'nde bir kuyumcuya giren 2 kişi, dükkandaki çalışanları silahla tehdit ederek vitrindeki altınları istedi.
Çalışanların direnmesi üzerine soyguncular rastgele ateş açtı. Olayda, kuyumcu çalışanlarından Ali T. ile soyguncuları engellemeye çalışan bir esnaf yaralandı.
Şüpheliler olay yerinden kaçarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Son Haberler
- 23:32
- 23:14
- 23:30
- 23:01
- 22:44
Sıradaki Haber
Adana Valiliğinden "Karataş'taki deniz kirliliğine" ilişkin açıklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz